Про це повідомило джерело “Української правди” серед військових.

Зазначається, що минулого тижня у передмісті Часового Яру відбулося понад півтори тисячі різного роду обстрілів.

“Багато позицій знищується “Сонцепьоком” та КАБами, щоб забезпечити логістику по трасі О0506. І під прикриттям FPV-шок вони почали просуватися і накопичуватися. Центр міста повністю ми”, — розповів військовий.

Відео, яке відображає ситуацію у місті Бахмут й те, як працюють українські сили по рашистах, опублікував сьогодні Тelegram-канал “Бахмутьский демон”.

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють спроб штурмувати місто, намагаючись зайти з різних боків. У п’ятницю, 7 червня, Сили оборони України відбили селище Калинівка на північ від Часового Яру, проте ворог не припиняє спроб заходити з флангів і атакувати в лоб, зазнаючи при цьому великих втрат.