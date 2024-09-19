Російські війська замінували дамби в Бєлгородській області, ймовірно, з метою підготовки провокацій, щоб у майбутньому звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних катастрофах.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання “Харків” Віталій Саранцев.

За його словами, російські війська не тільки зводять оборонні укріплення навколо Бєлгорода, але й мінують дамби загального та спеціального призначення.

“Це можна розцінити як “закладку” на майбутнє — якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити і те, що рф готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб у подальшому звинуватити Україну у екологічних та гуманітарних наслідках“, — повідомив Саранцев.

Він підкреслив, що такі дії можуть мати катастрофічні наслідки, включаючи масштабні повені, затоплення населених пунктів та екологічні проблеми. Це також може бути спробою мобілізувати населення та відволікти увагу від внутрішніх проблем Росії.