Російські загарбники на території так званої ЛНР запровадили ще один варіант примусової паспортизації. Він стосується людей з інвалідністю.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram-каналі.

За даними посадовця, людей з інвалідністю, які мешкають на території ЛНР, до 31 грудня 2025 року змушують повторно пройти медико-соціальну експертну комісію, яка має підтвердити встановлений раніше діагноз.

“Допускатимуть до проходження комісії виключно громадян з паспортом РФ. Всіх, хто не з’явиться на комісію упродовж наступного року, із 1 січня 2026 року позбавлять відповідних державних виплат”, ― повідомив Лисогор.

Раніше очільник Луганської ОВА повідомляв про те, що на тимчасово окупованій території Луганської області загарбники не роблять нічого для розвитку інфраструктури. Місцеві мешканці деяких населених пунктів не мають можливості купити навіть хліба, оскільки продуктові магазини відсутні.