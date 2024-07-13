Shahed, який був запущений Росією в Україну, пролетів через повітряний простір Білорусі. Цей дрон перебував у повітрі принаймні три години перед тим, як був виявлений.

Про це пишуть білоруські ЗМІ.

Уночі та вранці 13 липня дрон-камікадзе типу Shahed пролетів над територією Білорусі на відстань понад 350 км. Почавши з перетину кордону у районі м.п. Лоєв, він пролетів через Гомель та Жлобин, потім зайшов у Могильовську та Мінську області, наблизившись до столиці.

Після тривоги було піднято гелікоптер Мі-24 та винищувач Су-30 для перехоплення. Дрон помітили в районі прольоту у межах трьох областей. Пізніше він зайшов у Вітебську область і, можливо, долетів до Вітебська. Доля дрона залишається невідомою наразі.