У ніч проти суботи, 7 грудня, російські війська атакували Україну 14 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 та іншими видами дронів, які були запущені з Приморсько-Ахтарська (РФ).

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Відомо, що станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито сім ворожих безпілотників у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.

Ще шість БпЛА локаційно втрачено, а останній, 14-й — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні за допомогою БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів. Загалом сили ППО знешкодили 71 ворожий дрон зі 145 запущених по території України. Ще 71 безпілотник було локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, а один БпЛА полетів у бік Білорусі.