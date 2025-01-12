У ніч на 12 січня українська протиповітряна оборона відбила чергову атаку ворога, під час якої війська РФ використали 94 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони-імітації різних моделей. Напад розпочався ввечері 11 січня і здійснювався з кількох напрямків, зокрема Міллерово, Орла, Курська та Брянська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 неділі, 12 січня, підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у 11 областях країни: Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій.

Ще 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені та не призвели до негативних наслідків.

Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині (обійшлось без жертв та постраждалих).

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.