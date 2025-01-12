Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 09:00 неділі, 12 січня, підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у 11 областях країни: Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій.
Ще 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені та не призвели до негативних наслідків.
Через падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині (обійшлось без жертв та постраждалих).
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Україна потребує ефективної стратегії для боротьби з російськими шахедами, — Ігор Луценко
- У новорічну ніч сили ППО ліквідували 63 дрони
- Атаки українських дронів призвели до найнижчого рівня переробки нафти в РФ за 12 років