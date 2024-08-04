Загарбники запустили добудовану залізницю, яка сполучає російський Ростов-на-Дону і тимчасово окупований Маріуполь. Рух потягів вздовж ключових станцій — Гранітне/Маловодне — почали фіксувати від середи.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

“Мовчки та потайки без анонсів та червоних стрічок залізницю запущено. Це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. І не кажіть про “альтернативу Кримському мосту”. Це — хибне. Це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більшу пропускну здатність та потужність, ніж міст”, — йдеться у дописі.

Андрющенко додає, що на відновлення залізниці росіяни витратили 13 місяців. Через удари Сил оборони України взимку будівництво було сповільнено на два місяці. Через диверсію в Кальчикському гранітному кар’єрі Маріупольським Спротивом — ще на місяць відтермінувалось.

Радник мера Маріуполя подякував всім цивільним, які перебуваючи в окупації повідомили про відкриття нової залізниці.

“Дякую всім цивільним в окупації, яки з завеликим ризиком забезпечили викриття цього проєкту росіян. Ви — кращі у світі”, — написав Андрющенко.