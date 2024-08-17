Російські загарбники розміщують біженців з Курщини на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Курській області не відбувається масова евакуація мешканців до Азовського узбережжя, а лише поодинокі випадки переселення.

Окупанти привозять перших “гастролерів” до тимчасово окупованої Кирилівки, але з сотень захоплених баз відпочинку лише кілька, як-от “Перлина Таврії”, прийняли евакуйованих.

У містах Приазов’я, таких як Бердянськ та Приморськ, також немає значного потоку евакуйованих.