Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Курській області не відбувається масова евакуація мешканців до Азовського узбережжя, а лише поодинокі випадки переселення.
Окупанти привозять перших “гастролерів” до тимчасово окупованої Кирилівки, але з сотень захоплених баз відпочинку лише кілька, як-от “Перлина Таврії”, прийняли евакуйованих.
У містах Приазов’я, таких як Бердянськ та Приморськ, також немає значного потоку евакуйованих.
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