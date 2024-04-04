Про це повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він зазначив, що окупанти пересувають судна до бухти і блокують вхід за допомогою затоплених барж.

“Ця практика не нова, те саме вони робили навколо так званого Кримського мосту. На баржі вішають бонові загородження. Все це використовується в якості таких собі елементів захисних споруд”, — сказав Плетенчук.

Ця тактика вже використовувалась окупантами раніше, включаючи блокування українських кораблів у бухтах шляхом затоплення суден.

“Як ми бачимо, зараз вони фактично закрилися в пункті базування Новоросійська, закрили вхід до гавані, поставили загородження і просто сидять”, — сказав речник.

Плетенчук зазначив, що в Азовському морі російська присутність майже не помітна, оскільки вони контролюють усе узбережжя. Росіяни використовують цю можливість для незаконних дій, таких як грабіж та вивезення забутого здобутку через порти, при цьому вимикаючи системи відстеження.

Українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ, при цьому деякі з них отримали значні пошкодження. Плетенчук також підтвердив, що Росія перебазувала частину кораблів флоту до Новоросійська, але не в усіх порядках, але “не в тій кількості, як про це пишуть в інтернеті”.