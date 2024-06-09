Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
«На Нікопольщині сьогодні без жертв і постраждалих. Це щастя, бо росіяни нещадно гатили по району цілий день. 15 разів вдарили дронами-камікадзе. Двічі обстріляли з важкої артилерії», — зазначив Лисак.
За інформацією Лисака, у Нікополі понівечені два інфраструктурні об’єкти та стільки ж приватних осель.
«Зачепило також багатоповерхівку, господарську споруду і лінію електропередач»,— додав очільник ОВА.
Також сьогодні війська країни-агресора обстріляли Червоногригорівську та Мирівську громади. Там потрощені продуктовий магазин, приватна оселя, гараж, господарська споруда, й шість сонячних панелей, поінформував очільник ОВА.
Нагадаємо, цього ж дня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Харкову. Приліт зафіксовано у район житлової забудови.
- Окупанти вночі тероризували Нікопольщину: загинула людина
- Росіяни обстріляли Харківщину з “Урагану”, є постраждалі
- У травні росіяни обстріляли Харків 76 разів: це втричі більше, ніж у квітні