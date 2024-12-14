Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що цього дня окупанти атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади, застосовуючи артилерію і безпілотники.
“Поранена 54-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Пошкоджені 7 багатоквартирних та вісім приватних будинків, дві господарські споруди й три гаражі, авто”, – написав Лисак.
Також внаслідок ворожих атак понівечені інфраструктура, транспортне підприємство, ліцей, соціальний та позашкільний навчальний заклади та дитячий садок. Також зачепило лінію електропередач й газогін.
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