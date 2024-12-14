Протягом суботи, 14 грудня, російські загарбники 25 разів атакували Нікопольщину з артилерії та дронів. Внаслідок обстрілів є поранена людина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що цього дня окупанти атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади, застосовуючи артилерію і безпілотники.

“Поранена 54-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Пошкоджені 7 багатоквартирних та вісім приватних будинків, дві господарські споруди й три гаражі, авто”, – написав Лисак.

Також внаслідок ворожих атак понівечені інфраструктура, транспортне підприємство, ліцей, соціальний та позашкільний навчальний заклади та дитячий садок. Також зачепило лінію електропередач й газогін.