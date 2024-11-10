Російські війська вдарили по прифронтовому місту Покровськ Донецької області. На місці прильоту виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці, є пошкодження житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що авіаційний обстріл приватного житлового сектора Покровська стався напередодні у вечері. Це призвело до загоряння приватного житлового будинку і господарчої споруди, яке оперативно ліквідували рятувальники.

Загалом внаслідок авіаудару у місті пошкоджено вісім приватних будинків.

Ще однієї ворожої атаки зазнало село Ставки Краматорського району. Там також спалахнув будинок – загорілася покрівля й перекриття одноповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу.

Нагадаємо, російські окупанти минулої ночі атакували Чугуївську громаду на Харківщині ударним дроном типу “Shahed”. Внаслідок удару постраждали четверо людей, серед них отримали поранення 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик.