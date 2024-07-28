У неділю, 28 липня, російські війська двічі вдарили по Харкову. Внаслідок прильоту ракет по місту загиблих та постраждалих немає.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

“Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Тип ракет встановлюється”, – ідеться у повідомленні очільника ОВА.

Пізніше мер міста додав, що внаслідок прильоту двох ракет по місту Харкову загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару авіабомбами ФАБ-500 по Харківській області. Під обстріл потрапило село Богуславка Ізюмського району – там пошкоджено сільськогосподарську базу.

Також від самого ранку неділі російські війська б’ють по Херсонщині. Під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них — діти.