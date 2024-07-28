Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
“Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Тип ракет встановлюється”, – ідеться у повідомленні очільника ОВА.
Пізніше мер міста додав, що внаслідок прильоту двох ракет по місту Харкову загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару авіабомбами ФАБ-500 по Харківській області. Під обстріл потрапило село Богуславка Ізюмського району – там пошкоджено сільськогосподарську базу.
Також від самого ранку неділі російські війська б’ють по Херсонщині. Під ударом ворога опинилось селище Комишани. Постраждала родина, серед них — діти.
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