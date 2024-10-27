За минулу добу, 26 жовтня, російські війська обстріляли десять населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 355 ударів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

Він зазначив, що російські війська здійснили два авіаційні удари по Малих Щербаках та Малій Токмачці, а також двічі обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку.

Ще 136 артобстрілів було завдано по території Степногірська, Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного.

Крім того, 215 безпілотників різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

“Надійшло п’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали”,— додав Федоров.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 27 жовтня, російські війська атакували Сумську область. Під ударом опинилися енергооб’єкти у Роменському районі. Наслідки ворожої атаки уточнюються.