Про це повідомляє Краматорська міська рада і пресслужба ДСНС України.

“Вранці ворог завдав удару ракетою Х-22 по Краматорську. Пошкоджень зазнала пожежно-рятувальна частина та промислові обʼєкти. Обійшлося без постраждалих”, ― йдеться у повідомленні начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

У повідомленні ДСНС зазначається, що внаслідок удару по будівлі державної пожежно-рятувальної частини, вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та ворота гаража.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вдарили баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон поряд з автобусною зупинкою у Куп’янську. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль.

Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у місто Харків.

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