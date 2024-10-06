Вранці у неділю, 6 жовтня, російські війська завдали удару ракетою Х-22 по Краматорську. Внаслідок удару пошкоджена пожежно-рятувальна частина та деякі промислові об'єкти.

Про це повідомляє Краматорська міська рада і пресслужба ДСНС України.

“Вранці ворог завдав удару ракетою Х-22 по Краматорську. Пошкоджень зазнала пожежно-рятувальна частина та промислові обʼєкти. Обійшлося без постраждалих”, ― йдеться у повідомленні начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

У повідомленні ДСНС зазначається, що внаслідок удару по будівлі державної пожежно-рятувальної частини, вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та ворота гаража.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вдарили баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон поряд з автобусною зупинкою у Куп’янську. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль.

Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у місто Харків.