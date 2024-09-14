Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, з забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження”, – йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що внаслідок обстрілу також постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглобу. Її госпіталізували до лікарні у стані середнього ступеня важкості.