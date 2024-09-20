Вдень у п'ятницю, 20 вересня, окупаційні війська завдали ракетного удару по Одесі. На цю мить відомо по чотирьох поранених цивільних.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі.

“Ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Уламки, попередньо, ракети “Іскандер-М” пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа”, — йдеться у дописі.

Він додав, що внаслідок ракетного удару Росії поранення отримали четверо людей — їм надається вся необхідна допомога.

“Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян”, — наголосив Кіпер.

Нагадаємо, на минулому тижні внаслідок ворожого ракетного удару по Одеському району загинула подружня пара – чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження, ще одна жінка отримала поранення.