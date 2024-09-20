Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram-каналі.
“Ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Уламки, попередньо, ракети “Іскандер-М” пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа”, — йдеться у дописі.
Він додав, що внаслідок ракетного удару Росії поранення отримали четверо людей — їм надається вся необхідна допомога.
“Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян”, — наголосив Кіпер.
Нагадаємо, на минулому тижні внаслідок ворожого ракетного удару по Одеському району загинула подружня пара – чоловік та жінка 1958 та 1962 років народження, ще одна жінка отримала поранення.
- Ракетний удар по Львову спричинив збитки на суму 1 мільярд гривень
- Зранку росіяни обстріляли легковик та мікроавтобус на Миколаївщині: двоє людей поранено
- Окупанти вдарили по підприємству на Запоріжжі, є загиблі — ОВА