У ніч проти неділі, 7 липня, ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград. Уламками там пошкоджено чотири приватні будинки. На Нікопольщині внаслідок нічних та ранкових обстрілів є постраждалі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок ударів по райцентру Нікополя Дніпропетровської області, травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років.

“По місту Нікополь росіяни били з важкої артилерії та дронами-камікадзе, також застосовували й РСЗВ. У місті понівечено три підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено десять приватних осель, три господарські споруди, газопровід. Знищено авто. Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття”, — додав Лисак.

Як зазначив голова ОВА, неспокійно цієї ночі було також у Марганецькій та Покровській громадах. Там без поранених. Наслідки атак з’ясовують фахівці.

Додамо, що вночі російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13 ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із Курської області РФ. Всі безпілотники вдалося збити.