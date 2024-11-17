Про це повідомила Сумська міська рада.

За її інформацією, о 20:37 ворог наніс потужний ракетний удар по місту Суми.

“Ймовірно балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста. Є постраждалі, яким надається допомога. Працюють усі необхідні служби. Тим, кому немає, де переночувати, громада готова надати тимчасові помешкання. В разі потреби необхідно звернутись до штабу, який працює в дитсадку № 9 – там проконсультують з цього питання та організують підвезення до місця ночівлі”, — йдеться в дописі.