Про це повідомили мер обласного центру Олександр Сєнкевич й глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Як проінформував Сєнкевич, окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру.
Є влучання в житловий сектор. За попередніми даними, є постраждалі. Інших деталей мер міста не навів.
Разом з тим Кім уточнив, що унаслідок атаки загинула жінка. Також відомо про шістьох поранених – чотирьох дорослих та двох дітей. Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога, повідомив очільник ОВА.
За даними Повітряних сил ЗСУ близько 5-ї ранку російські безпілотники летіли в напрямку Миколаєва.
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