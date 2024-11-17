Вранці в неділю, 17 листопада, російські війська завдали удару по Миколаєву, внаслідок чого є загинула одна жінка, є поранені.

Про це повідомили мер обласного центру Олександр Сєнкевич й глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Як проінформував Сєнкевич, окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру.

Є влучання в житловий сектор. За попередніми даними, є постраждалі. Інших деталей мер міста не навів.

Разом з тим Кім уточнив, що унаслідок атаки загинула жінка. Також відомо про шістьох поранених – чотирьох дорослих та двох дітей. Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога, повідомив очільник ОВА.

За даними Повітряних сил ЗСУ близько 5-ї ранку російські безпілотники летіли в напрямку Миколаєва.