Росія 2 червня ударила з РСЗВ по інфраструктурі Шосткинського району Сумщини.

Про це повідомила у Телеграмі Сумська обласна військова адміністрація, передає Укрінформ.

“Сьогодні, 2 червня, росіяни обстріляли з РСЗВ об’єкти інфраструктури Шосткинського району. На місці працюють всі необхідні служби”, – йдеться у дописі.

Наслідки атаки уточнюються. За попередніми даними, люди не постраждали.

Також у ніч на неділю, 2 червня, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА противника у Куцурубській громаді Миколаївського району, сталася пожежа у складських приміщеннях промислового підприємства.