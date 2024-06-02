Про це повідомила у Телеграмі Сумська обласна військова адміністрація, передає Укрінформ.
“Сьогодні, 2 червня, росіяни обстріляли з РСЗВ об’єкти інфраструктури Шосткинського району. На місці працюють всі необхідні служби”, – йдеться у дописі.
Наслідки атаки уточнюються. За попередніми даними, люди не постраждали.
Також у ніч на неділю, 2 червня, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА противника у Куцурубській громаді Миколаївського району, сталася пожежа у складських приміщеннях промислового підприємства.
- На Харківщині через ворожі обстріли вогнем охопило майже 4 тис. гектарів лісу (фото)
- На Харківщині спалахнула масштабна лісова пожежа через обстріли росіян
- У Криму пролунали вибухи, у порту Кавказ пожежа