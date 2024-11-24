Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“У Корюківському районі пролунало два вибухи. У результаті пошкоджено господарські споруди, а 28-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували до місцевої лікарні”, – повідомив Чаус.

Крім того, у Чернігівському районі, неподалік обласного центру, зафіксовано пошкодження житлових будинків. Деталі руйнувань уточнюються, рятувальні служби продовжують працювати на місці подій.

Зазначається, що інформація щодо масштабів завданої шкоди ще оновлюється.

  • Російські війська за останню добу 86 разів обстріляли прикордонні райони Чернігівської, Сумської та Харківської областей
  • Для нас немає “червоних ліній” у підтримці України, — очільник МЗС Франції
  • Україна має всі шанси закінчити війну наступного року, — Зеленський