За минулу добу, 14 грудня, російські війська обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області, завдавши загалом 429 ударів. Внаслідок ударів поранення дістали двоє людей – 26-річна жінка та 62-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

Він зазначив, що російські війська здійснили 12 авіаційних ударів по Гуляйполю, Темирівці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Роботиному та Новодарівці.

Ще чотири обстріли противник зробив з РСЗВ, накривши Новоандріївку, Малу Токмачку та Новодарівку.

Також противник завдав 119 артобстрілів по території Лобкового, Степногірська, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Малинівки, Новодарівки, Ольгівського.

Крім того, 294 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Юрківку, Юльївку, Мар’ївку, Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Темирівку, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

“Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Внаслідок російських атак по Запорізькому та Василівському районах поранені 26-річна жінка та 62-річний чоловік”, – додав Федоров.