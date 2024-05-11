На початку травня російські сили розпочали психологічну операцію для інформаційного супроводу бойових дій в Харківській області. З того часу було помічено збільшення кількості випадків поширення неправдивої інформації, спрямованої на Харків, його мешканців та область загалом.

Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, сказав про це під час телемарафону “Єдині новини”.

За словами аналітика, щодо інформаційного супроводу вчорашніх бойових дій, які будуть продовжуватися сьогодні, мережа російських воєнкорів та інших медіаканалів, які використовуються для поширення такої інформації, повідомляли, як російська армія досягає успіхів у наступі та займає населені пункти, закріплюється, бере в полон велику кількість українських військових, які тікають, залишають свої позиції, і незабаром Харків буде оточений далі.

Він пояснив, що росіяни розповсюджують такі повідомлення з метою поширення панічних настроїв, перебільшення своїх успіхів і демотивації, деморалізації як цивільного населення, так і військових.

Жуков вважає, що подібні висловлення є стандартною практикою бойових дій.

“Відволікаючі маневри, розвідка боєм можуть використовуватися для введення противника в оману. Будь-які бойові дії мають інформаційний супровід. До цього треба завжди бути готовими”, — додав до своїх слів Жуков.

Українське військове командування та спецслужби повинні враховувати цю інформацію і відповідно планувати свої дії та приймати рішення, вважає аналітик. Жуков підкреслив, що слід спиратися на офіційні повідомлення і не звертати увагу на пропагандистські висловлювання з боку Росії.