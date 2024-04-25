Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначає, що наприкінці березня диктатор Путін підписав указ про призов на строкову службу громадян РФ. Виключень для окупованих територій України в указі немає.

За словами Федорова, у середині квітня голова окупаційної “адміністрації” Запорізької області та зрадник України Євген Балицький створив призовні комісії на ТОТ. Очільник обласної ОВА додає, що про гучні заяви, що мешканців ТОТ не призиватимуть на службу щонайменше 5 років, гауляйтер Балицький тепер мовчить.

Федоров також наголошує, що залучення мешканців ТОТ до служби в окупаційній армії – це порушення міжнародного законодавства.