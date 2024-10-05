Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко
“Знову з безпілотника і знову 17-та маршрутка. Російські окупанти продовжують атакувати громадський транспорт у нашій громаді. Після 14.00 у передмісті поруч з автобусом росіяни скинули вибухівку з дрона. У салоні в цей момент було до 20 пасажирів”, — написав він.
За його словами, люди, на щастя, й цього разу не постраждали. Знову пошкоджено вікна.
Нагадаємо, це вже не вперше окупанти атакують з дронів громадський транспорт Херсона.
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