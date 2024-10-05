У салоні автобуса було до 20 пасажирів, на щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко

“Знову з безпілотника і знову 17-та маршрутка. Російські окупанти продовжують атакувати громадський транспорт у нашій громаді. Після 14.00 у передмісті поруч з автобусом росіяни скинули вибухівку з дрона. У салоні в цей момент було до 20 пасажирів”, — написав він.

За його словами, люди, на щастя, й цього разу не постраждали. Знову пошкоджено вікна.

Нагадаємо, це вже не вперше окупанти атакують з дронів громадський транспорт Херсона.