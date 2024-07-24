Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Звуки потужних вибухів пролунали у Харкові. Будьте обережні”, — написав він.

Згодом Терехов зазначив, що ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання – сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється.