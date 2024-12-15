РФ вчергове завдала значної шкоди екосистемам Азово-Чорноморського регіону та тимчасово окупованого Криму, на борту «Volgoneft 212» було понад 4 тисячі тонн мазуту.

Про це повідомляє про це ВМС України.

У Військово-морських силах ЗСУ прокоментували катастрофу двох російських танкерів «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239» з нафтопродуктами у Керченській протоці 15 грудня.

Як зазначили у ВМС, поки окупаційна влада намагається хоч якось організувати рятувальну операцію зі своїх суден «тіньового флоту», яким понад пів сотні років, нафтопродукти вільно потрапляють у відкрите море. Зокрема відомо, що на борту «Volgoneft 212» було понад 4 тисячі тонн мазуту.

У ВМС нагадали, що це вже другий випадок, коли танкер компанії «Кама Шіппінг» тоне через поломку корпусу. Попереднім був танкер «Волгонефть – 139 – ще у листопаді 2007 року під час якірної стоянки він пішов під воду за кілька хвилин.

В обох випадках хвилі врізалися в корпус і зробили пробоїну, потім пішла тріщина, танкер розділився на дві сторони і затонув.