На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти організували системне знищення української літератури у місцевих бібліотеках. За їхніми заявами, книги визнали «екстремістськими», а сам процес знищення очолило так зване "міністерство культури" окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє Центр національно спротиву.

Українські класики, історичні підручники, книги про Голодомор і репресії радянського режиму, а також дитячі казки потрапили до переліку літератури, яку російські загарбники вирішили знищити.

“Літературу роками визнавали в бібліотеках як «екстремістську». Щоправда «екстремістами» стали класики літератури, підручники з історії, книги про голодомор, злочини комуністичного режиму й навіть казки”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що відповідальність за такі дії взяла окупаційна адміністрація, яка формально пояснює це політичними мотивами. Конкретні виконавці вже ідентифіковані, і, як зазначають джерела, їм доведеться відповідати за свої дії, коли Херсонщину буде звільнено.

Знищення української літератури є не лише прямою атакою на культурну спадщину, а й повторенням тактики тоталітарних режимів, які знищували книги задля викорінення ідентичності народів.