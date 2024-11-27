Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Він зазначив, що метою удару було усунення конкурента російського підприємства на міжнародному ринку.
“Росіяни свідомо атакували завод, щоб витіснити його продукцію з ринку ЄС і замінити її товарами російського виробника ‘Волгабурмаш’. Це дозволило російській компанії збільшити свою присутність у нафтогазовій та гірничорудній галузях”, – наголосив Власюк.
За словами посадовця, власником “Волгабурмашу” є Володимир Лісін, близький соратник російського президента. Лісін контролює ключові металургійні та гірничі підприємства Росії і сприяє нелегальним економічним схемам.
Власюк закликав послів Європейського Союзу посилити санкції проти “Волгабурмашу”, а також запровадити обмеження проти самого Лісіна. Він наголосив, що лише секторальні та індивідуальні санкції здатні ефективно протидіяти економічним маніпуляціям з боку Росії.
Ця трагедія є яскравим прикладом того, як війна використовується Москвою не лише як військовий, але й як економічний інструмент, спрямований на знищення української промисловості та посилення власних позицій у світі.