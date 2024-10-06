У неділю, 6 жовтня, внаслідок ворожого удару по Костянтинівці Донецької області було знищено відділення "Укрпошти".

Про це повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський у Telegram-каналі.

“Вдень ворог знищив наше відділення в Костянтинівці. Легке поранення отримала начальниця відділення, але Антоніна вже вдома, і це головне — всі живі. Укрпошта має ще декілька відділень у Костянтинівці, які, як і відділення в Покровську та інших містах, продовжать свою роботу”, — зазначив Смілянський.

Він додав, що “Укрпошта” одразу почне планувати відкриття відділення на новому місці та будувати нові логістичні шляхи доставки.

Також Смілянський анонсував, що скоро відвідає Донеччину, щоб відкрити нове відділення в Миколаївці, яке було знищене тиждень тому.

“Дякую нашій героїчній Донецькій команді. Скоро завітаю до них, щоб відкрити нове відділення в Миколаївці, яке було знищене тиждень тому, і, звісно, в Костянтинівці! Досвід негативний, проте заряд та мотивацію працювати ще активніше — отримали”, — написав гендиректор “Укрпошти”.