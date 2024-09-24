Російські війська зруйнували Вугледар на Донеччині та наступають на його флангах. Закордонні ЗМІ пишуть, що 72 бригада, яка обороняє місто, може опинитися в оточенні.

Про наступ на фланги Вугледара написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, місто мало вигідну позицію для оборони завдяки своєму розташуванню на висоті. Проте російським військам вдалося завдати значних руйнувань за допомогою керованих авіабомб, що дозволило їм просунутися на фланг.

«На жаль, КАБ і авіація — це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися», — підкреслив Коваленко.

Як зазначало видання Forbes, 72 механізована бригада, яка захищає Вугледар, після 20 місяців перебування в цьому місті «безумовно, втомилася». Водночас російські війська намагаються оточити місто й захопити бригаду.

Журналісти відзначають, що дороги та поля навколо Вугледара стали «смертельними пастками» для російських військ через замінування. Водночас шляхи через Водяне на північ від Вугледара виявилися «менш небезпечними», тому росіяни просуваються там під прикриттям бойових літаків, які скидають бомби.