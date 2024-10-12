Про це розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.
Як він зазначив, окупанти й далі посилюють свою присутність на Кінбурнській косі. Можливо, ворог планує форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.
“Там досить напружена в нас зараз ситуація. Крім того, минулого тижня з бази в Севастополі противник перекинув дивізіон річкових катерів. І вони теж будуть використовуватися для того, щоб тримати під контролем цю територію”, – заявив він.
Кінбурнська коса розташована в північно-західній частині Кінбурнського півострова, її східна частина розташована в Скадовському районі Херсонської області, а західна – в Миколаївському районі Миколаївської області.
Територія коси належить до Чорноморського біосферного заповідника, але Росія перетворила це унікальне місце на зону бойових дій.
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