Окупанти збільшують озброєння на Кінбурнській косі, що може свідчити про підготовку до штурмів та планування штурмів на цій ділянці.

Про це розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Як він зазначив, окупанти й далі посилюють свою присутність на Кінбурнській косі. Можливо, ворог планує форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.

“Там досить напружена в нас зараз ситуація. Крім того, минулого тижня з бази в Севастополі противник перекинув дивізіон річкових катерів. І вони теж будуть використовуватися для того, щоб тримати під контролем цю територію”, – заявив він.

Кінбурнська коса розташована в північно-західній частині Кінбурнського півострова, її східна частина розташована в Скадовському районі Херсонської області, а західна – в Миколаївському районі Миколаївської області.

Територія коси належить до Чорноморського біосферного заповідника, але Росія перетворила це унікальне місце на зону бойових дій.