Росіяни атакували на 11 напрямках, найзапекліші бої тривали на Торецькому та Покровському. Загалом за минулу добу на фронті відбулося 158 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“За вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари (із застосуванням двох ракет), 45 авіаційних ударів (задіяв 67 КАБів), здійснив понад три тисячі обстрілів, 81 з них — із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення”, — йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося 8 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 13. За даними Генштабу, Сили оборони відбивали атаки росіян в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля загарбники прикладали у районі Синьківки − там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 18 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 5 атак в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб росіян прорвати оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався − здійснив 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку українські оборонці відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля росіяни концентрували у районі Новоолександрівки − провели там понад половину своїх атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку загарбники здійснили три штурми українських позицій в районах Водяного та Костянтинівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення біля Роботиного на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі 4 атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

“На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ, зокрема, постраждали Хрінівка, Рясне, Миропілля, Баранівка та Дегтярне”, − повідомили у Генштабі.