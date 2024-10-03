Росіяни вдарили дроном по зупинці громадського транспорту у Купʼянську

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Харківській області.

У результаті атаки дістали осколкових поранень 44-річний чоловік та 16-річна дівчина. Їх ушпиталили.
росіяни вдарили дроном по зупинці громадського транспорту у купʼянську — поранені двоє людей, поліція працює на місці

На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.

росіяни вдарили дроном по зупинці громадського транспорту у купʼянську — поранені двоє людей, поліція працює на місці

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу.