18 вересня російські війська атакували Кропивницький. У результаті удару по житлових будинках почалася пожежа, є жертви та постраждалі.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий”, — розповів він.

Крім того, за даними ОВА, легкі поранення отримала 90-річна жінка.

Зазначається, що медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації громадянка не потребує. Всі відповідні служби працюють на місці.