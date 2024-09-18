Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
“Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий”, — розповів він.
Крім того, за даними ОВА, легкі поранення отримала 90-річна жінка.
Зазначається, що медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації громадянка не потребує. Всі відповідні служби працюють на місці.
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