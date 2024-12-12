Російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками: уламки впали в Печерському районі

Сьогодні ввечері, 12 грудня, росіяни атакували Київ за допомогою ударних безпілотників. Уламки одного з дронів впали у Печерському району столиці.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

“Внаслідок атаки російських БПЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Печерському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території. Пожежі та постраждалих не зафіксовано.

Водночас, у КМВА нагадали, що через атаку в Києві триває повітряна тривога. Мешканцям столиці рекомендується залишатися в укриттях до завершення тривоги.