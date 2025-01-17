Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За попередньою інформацією, внаслідок удару загинуло три людини, також є поранені.
“Попередньо, три людини вбила російська армія, вдаривши по Кривому Рогу. Є поранені. Більше інформації згодом”, — написав очільник ОВА.
Лисак закликав громадян залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що наразі відомо про трьох поранених. Їм надається необхідна медична допомога.
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