Російська окупаційна армія завдала удару по навчальному закладу та житловій забудові у місті Кривий Ріг. Унаслідок атаки загинули та постраждали люди.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинуло три людини, також є поранені.

“Попередньо, три людини вбила російська армія, вдаривши по Кривому Рогу. Є поранені. Більше інформації згодом”, — написав очільник ОВА.

Лисак закликав громадян залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що наразі відомо про трьох поранених. Їм надається необхідна медична допомога.