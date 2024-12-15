Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Десяток атак протягом дня. Окупанти цілили по Нікопольщині дронами-камікадзе. Декілька разів відкривали вогонь з важкої артилерії”, — написав він.
Під ударом були районний центр, Марганецька та Мирівська громади. Люди не постраждали.
Наслідки російського терору уточнюються.
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