Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Десяток атак протягом дня. Окупанти цілили по Нікопольщині дронами-камікадзе. Декілька разів відкривали вогонь з важкої артилерії”, — написав він.

Під ударом були районний центр, Марганецька та Мирівська громади. Люди не постраждали.

Наслідки російського терору уточнюються.

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