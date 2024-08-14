Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, ціллю агресора стала припортова цивільна інфраструктура. Одна людина поранена.
“Водій зерновозу, отримав поранення. Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у стані середнього ступеню важкості. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян”, — додав Кіпер.
Водночас в Одеській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки поранено 2 людей.
“Внаслідок атаки поранення різного ступеня отримали двоє людей-39-річня співробітниця порту та 43-річний водій зерновозу”, — йдеться у повіідомленні.
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