Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, двоє поранених перебувають у важкому стані. Усі постраждалі — працівники припортової інфраструктури, громадяни України.
Внаслідок атаки пошкоджено цивільні судна NS Moon під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA.
“Пошкоджень зазнали цивільні судна: “NS Moon” під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау “OPTIMA”. Рівно тиждень тому “OPTIMA” вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою”, — йдеться у повідомленні.
Також пошкоджено припортову інфраструктуру, зокрема склад з зерном.
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