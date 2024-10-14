Сьогодні, 14 жовтня, російська армія вдарила по Одесі балістичною ракетою. Ціллю стала припортова інфраструктура. Внаслідок атаки загинула одна людина, а вісім отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, двоє поранених перебувають у важкому стані. Усі постраждалі — працівники припортової інфраструктури, громадяни України.

Внаслідок атаки пошкоджено цивільні судна NS Moon під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау OPTIMA.

“Пошкоджень зазнали цивільні судна: “NS Moon” під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау “OPTIMA”. Рівно тиждень тому “OPTIMA” вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою”, — йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено припортову інфраструктуру, зокрема склад з зерном.