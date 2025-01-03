Сьогодні, 3 січня, російські окупанти атакували Київ за допомогою БПЛА. Уламки ворожих дронів впали у двох районах столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Спочатку мер наголосив, що у Києві ППО працює по російських БПЛА, та закликав громадян перебувати в укриттях.

Згодом стало відомо, що уламки збитих ворожих дронів впали у Голосіївському та Дарницькому районах столиці.

Кличко також зазначив, що у районах, де впали уламки БПЛА, обійшлося без жертв і постраждалих. Рятувальні служби обстежують територію.