Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Спочатку мер наголосив, що у Києві ППО працює по російських БПЛА, та закликав громадян перебувати в укриттях.
Згодом стало відомо, що уламки збитих ворожих дронів впали у Голосіївському та Дарницькому районах столиці.
Кличко також зазначив, що у районах, де впали уламки БПЛА, обійшлося без жертв і постраждалих. Рятувальні служби обстежують територію.
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