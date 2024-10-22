Російський ударний БпЛА “Шахед”. Ілюстративне фото
Про це повідомили у Сумській обласній військові адміністрації.
Зокрема, 22 жовтня після 2:00 Сумська ОВА повідомила, що на місці події працюють аварійно-рятувальні служби. На той момент вже була інформація про загиблих серед цивільних.
“Внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина”, — зазначили в ОВА.
О то 6:55 стало відомо, що російські окупанти вдарили по місту вдруге, атакувавши житловий багатоквартирний будинок та обʼєкт критичної інфраструктури.