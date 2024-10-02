DeepState заявив, що росіяни окупували Вугледар

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри від 30 вересня та 1 жовтня показують, як війська РФ встановлюють російські прапори та вільно діють у різних частинах Вугледару. Блогери РФ, у свою чергу, заявляли, що 1 числа росіяни захопили населений пункт.

Водночас, один з українських військовослужбовців 1 жовтня повідомив, що частина українського угруповання військ провела планове виведення з Вугледару, щоб уникнути оточення. За словами російських блогерів, ЗСУ почали відводити війська наприкінці 30 вересня.

Вони додали, що росіяни не повністю перекрили українські шляхи відходу для виведення військ ЗСУ, проте артилерія і безпілотники завдали невстановлених втрат українським військовослужбовцям.

Росіяни, ймовірно, захопили Вугледар, - ISW

Як пише ISW, масштаб українських втрат наразі невідомий, проте широко поширені повідомлення про відступ ЗСУ свідчать про те, що чисельніший український контингент, ймовірно, уникнув російського оточення, яке призвело б до великих втрат.

Крім інформації про захоплення Вугледару, російські джерела також стверджували, що війська РФ продовжували просуватися на захід від Водяного (північний схід від Вугледару).