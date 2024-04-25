Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, зранку російські війська завдали ударів по центральній частині Донецької області, внаслідок чого:

  • одна людина загинула в Очеретному;
  • у Красногорівці четверо людей дістали поранень. Їх ушпиталили;
  • у Гірнику Курахівської громади поранена ще одна людина.

Зокрема війська окупантів обстрілювали Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади.

Пізніше голова ОВА розповів, що росіяни також завдали ударів по:

  • селищу Удачне. Його війська РФ атакували ракетою, внаслідок чого загинули 2 людини. Одна людина поранена в наслідок обстрілу;
  • Курахівці. Повідомяється про загиблого через артилерийський обстріл. Два будинки були пошкоджені.

“Остаточні наслідки обстрілів ще належить встановити”, – написав Філашкін

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