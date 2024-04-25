Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, зранку російські війська завдали ударів по центральній частині Донецької області, внаслідок чого:
- одна людина загинула в Очеретному;
- у Красногорівці четверо людей дістали поранень. Їх ушпиталили;
- у Гірнику Курахівської громади поранена ще одна людина.
Зокрема війська окупантів обстрілювали Новоолександрівку і Воздвиженку Гродівської громади.
Пізніше голова ОВА розповів, що росіяни також завдали ударів по:
- селищу Удачне. Його війська РФ атакували ракетою, внаслідок чого загинули 2 людини. Одна людина поранена в наслідок обстрілу;
- Курахівці. Повідомяється про загиблого через артилерийський обстріл. Два будинки були пошкоджені.
“Остаточні наслідки обстрілів ще належить встановити”, – написав Філашкін