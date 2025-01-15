Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Він зауважив, що внаслідок атаки росіян у місті пошкоджено багатоповерхівки.
Станом на 12:15, за інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, відомо про 8 поранених громадян. Серед тих, хто постраждав через російську агресію, є 2 дитини.
Раніше Філашкін зазначав, що поранення отримала 6-річна дівчинка.
“Закликаю всіх, а особливо сім’ї з дітьми: евакуюйтесь! Бережіть себе і своїх близьких!” — йдеться у повідомленні.
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