Сьогодні зранку, 15 січня, російська окупаційна армія вдарила по цивільній інфраструктурі у місті Краматорськ на Донеччині.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Він зауважив, що внаслідок атаки росіян у місті пошкоджено багатоповерхівки.

Станом на 12:15, за інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, відомо про 8 поранених громадян. Серед тих, хто постраждав через російську агресію, є 2 дитини.

Раніше Філашкін зазначав, що поранення отримала 6-річна дівчинка.