Про це повідомив проєкт Deepstat.
Аналітики стверджують, що окупанти публікують фото із російськими триколорами вивішеними в різних куточках міста.
“Честь тим, хто боровся, і тим, кого вже немає з нами”, — резюмували у Deepstat.
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначав, що російські сили просунулися майже до центральних районів міста. Через постійні обстріли доставити гуманітарну допомогу мешканцям, які залишилися у Вугледарі, стає надзвичайно складно.
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