Про це повідомив проєкт Deepstat.

Аналітики стверджують, що окупанти публікують фото із російськими триколорами вивішеними в різних куточках міста.

“Честь тим, хто боровся, і тим, кого вже немає з нами”, — резюмували у Deepstat.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначав, що російські сили просунулися майже до центральних районів міста. Через постійні обстріли доставити гуманітарну допомогу мешканцям, які залишилися у Вугледарі, стає надзвичайно складно.