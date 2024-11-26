Російські війська демонструють найшвидше просування з часу початку повномасштабного вторгнення, зайнявши майже 235 квадратних кілометрів території за останній тиждень. Загалом у листопаді на сході України противник захопив приблизно 600–667 квадратних кілометрів.

Про це пише Reuters.

“Російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення 2022 року, зайнявши за останній місяць територію, вдвічі меншу за Лондон”, — йдеться у матеріалі.

Агентство нагадує, що лінія фронту, яка простягається на 1000 км (620 миль), залишалася переважно незмінною протягом двох років, доки у липні не розпочалися останні, менш масштабні просування.

Reuters із посиланням на незалежну російську новинну групу “Агенство”, пише, що армія РФ встановила нові тижневі та місячні рекорди за розміром окупованої території в Україні.

“Російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів (91 квадратну милю) в Україні за останній тиждень, що є тижневим рекордом у 2024 році”, — йдеться у повідомленні.

У листопаді російські війська зайняли 600 кв. км, додає видання, посилаючись на дані аналітичного ресурсу DeepState, який вивчає кадри бойових дій і надає карти лінії фронту.

Як зазначає Reuters, війна, на думку деяких західних і російських офіційних осіб, вступає в “найнебезпечнішу” фазу. Росія використовує північнокорейські війська у війні проти України, а Київ — ракети, що поставляються Заходом, для ударів у відповідь по території Росії.