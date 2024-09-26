Про це повідомив мера Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Терехова, у місті пролунав вибух. Також він попередив, що можливі повторні пуски керованих авіабомб.

“Маємо попередню інформацію про потрапляння КАБу у приватний житловий будинок. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила”, — зазначив мер.

У свою чергу Синєгубов закликав мешканців Харкова та району перебувати в укриттях. Він також підтвердив, що ворог влучив у приватний житловий будинок у Київському районі Харкова.

“Ворог вдарив трьома КАБами. Ще два удари, попередньо, — в лісовому масиві. Огляд триває. Без постраждалих”, — написав Синєгубов.

Пізніше він зазначив, що один з КАБів влучив у землю, пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Горить дах будинку.

Терехов повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Всі троє з осколковими пораненнями.

“На цю хвилину медики екстренки надали допомогу чотирьом постраждалим, з них двоє людей — отримали гостру реакцію на стрес. Ще дві жінки отримали поранення склом, одна з них — госпіталізована”, — сказав Синєгубов.