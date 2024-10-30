Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що внаслідок якої постраждав 14-річний хлопець. Підліток отримав поранення ноги. Хлопцю надали необхідну медичну допомогу на місці, і його лікування продовжиться амбулаторно.
“Неспокійний вечір у Дніпрі. Унаслідок ворожої атаки у місті постраждав 14-річний підліток. У хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно”, — йдеться у повідомленні.
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